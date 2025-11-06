В Ростове построят кампус мирового уровня «Донтех» к 2030 году

Об этом сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Уже в 2026 году будут сданы два 26-этажных общежития на 1984 места с комнатами квартирного типа и полным комплектом мебели и техники. Во втором квартале 2026 года откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с 39 спортивными направлениями.
К ноябрю 2028 года планируется ввод первого из двух новых учебно-лабораторных корпусов, что позволит решить проблему учебных помещений и многосменности. Общая стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также за счет инвесторов и внебюджетных средств ДГТУ.