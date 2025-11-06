Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили партию копченой рыбы весом 403 кг

Уральская компания 6 ноября отправила в ОАЭ партию копченой и вяленой рыбы весом 403 килограмма. Поставку организовало екатеринбургское предприятие, которое специализируется на рыбной продукции. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
— Экспорт продукции проведен с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также с выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований страны-импортера, — уточнили в ведомстве.
Сотрудники Россельхознадзора убедились перед отправкой товара, что рыба свежая и перевозится в надлежащих условиях. Нарушений не нашли.
Все требования к качеству и безопасности продукции были выполнены. После проверки груз разрешили отправить в Объединенные Арабские Эмираты.