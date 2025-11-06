Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили партию копченой рыбы весом 403 кг

Уральская компания 6 ноября отправила в ОАЭ партию копченой и вяленой рыбы весом 403 килограмма. Поставку организовало екатеринбургское предприятие, которое специализируется на рыбной продукции. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.