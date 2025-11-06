Ричмонд
Сумма необлагаемого налогом подарка может снизиться до 6000 рублей в Беларуси

В Беларуси сумму необлагаемого налогом подарка могут значительно снизить.

Источник: Комсомольская правда

Сумма необлагаемого налогом подарка может снизиться до 6000 рублей в Беларуси. Это следует из проекта изменений Налогового кодекса, который опубликован на Национальном правовом портале.

Из документа следует, что в Беларуси может измениться сумма подарка, которая не облагается налогом, с 11,516 тысячи до 6000 рублей. Указанная норма будет действовать на все денежные подарки, которые получены из источников внутри страны.

Также проектом закона предполагается введение лимита на подарки из-за границы от физических лиц, за которые также не нужно будет платить налог — речь идет про 6000 рублей. Это затронет белорусов, которые не состоят с плательщиком в близком родстве. Нововведение затронет донаты, получаемые блогерами и стримерами на свои счета.

Кстати, в Беларуси льготы по налогу изменятся для владельцев собак.

Ранее мы писали, что в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.

Кроме того, ставка единого налога для ИП может вырасти в Беларуси в 2026 году.

А еще Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день 6 ноября.