Сумма необлагаемого налогом подарка может снизиться до 6000 рублей в Беларуси. Это следует из проекта изменений Налогового кодекса, который опубликован на Национальном правовом портале.
Из документа следует, что в Беларуси может измениться сумма подарка, которая не облагается налогом, с 11,516 тысячи до 6000 рублей. Указанная норма будет действовать на все денежные подарки, которые получены из источников внутри страны.
Также проектом закона предполагается введение лимита на подарки из-за границы от физических лиц, за которые также не нужно будет платить налог — речь идет про 6000 рублей. Это затронет белорусов, которые не состоят с плательщиком в близком родстве. Нововведение затронет донаты, получаемые блогерами и стримерами на свои счета.
