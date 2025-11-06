Сумма необлагаемого налогом подарка может снизиться до 6000 рублей в Беларуси

Также проектом закона предполагается введение лимита на подарки из-за границы от физических лиц, за которые также не нужно будет платить налог — речь идет про 6000 рублей. Это затронет белорусов, которые не состоят с плательщиком в близком родстве. Нововведение затронет донаты, получаемые блогерами и стримерами на свои счета.