В Шушарах построят современную школу с оранжереей и парком науки

Школа рассчитана на 33 класса и будет включать не только учебные кабинеты, но и бассейны, актовый зал, амфитеатр на 400 мест, телестудию, мастерские и залы для спорта и хореографии. Внутренние пространства разработаны с учётом возраста учеников — для младших и старших школьников предусмотрены отдельные зоны отдыха и столовые.
Отличительной чертой станет благоустройство территории. Возле школы появится оранжерея, «парк науки и искусства» с уличными экспонатами, открытый театр, спортивные площадки и огород. Всё это создаст пространство, где дети смогут не только учиться, но и творчески развиваться и отдыхать.
Фасады здания украсят камнем, штукатуркой и медными панелями, что придаст школе современный и выразительный вид. Строительство объекта станет частью развития социальной инфраструктуры активно растущего района.