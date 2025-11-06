В Шушарах построят современную школу с оранжереей и парком науки

Школа рассчитана на 33 класса и будет включать не только учебные кабинеты, но и бассейны, актовый зал, амфитеатр на 400 мест, телестудию, мастерские и залы для спорта и хореографии. Внутренние пространства разработаны с учётом возраста учеников — для младших и старших школьников предусмотрены отдельные зоны отдыха и столовые.