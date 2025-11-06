Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси

В Минсельхозпроде заявили, что в Беларуси собран весь урожай картофеля, позволивший обеспечить с избытком внутренний рынок республики.
В частности, крупнотоварными сельхозорганизациями на данный момент собрано 675 тысяч тонн картофеля, что на 125 тысяч тонн больше, чем было в 2024-м.
— Урожайность превысила прошлогодние показатели, — подчеркнули в ведомстве.
Минсельхозпрод отметил, что всеми регионами Беларуси по картофелю перевыполнены производственные планы. По количеству собранной картошки регионы следуют так: Минщина (187 тысяч тонн), Могилевщина (139), Брестчина (132), Гомельщина (86), Гродненщина (77) и Витебщина (54 тысячи тонн).
Позднее в статистику урожая также включат данные по мелкотоварным сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам.
— Анализ статистики объемов производства картофеля предполагает объем порядка 270 тысяч тонн, — указали в аграрном министерстве.
До 15 ноября в стабилизационные фонды Беларуси будет заложено 58,85 тысяч тонн картофеля. Полученный урожай картошки в Беларуси полностью покрывает потребности внутреннего рынка, превышая их многократно. Аналогичная ситуация складывается и по другим овощам.
