За первое полугодие 2025 средняя зарплата в Воронежской области составила 72,8 тыс руб

Самая высокая зарплата в августе — в 1,6 раза выше среднеобластной — фиксировалась у работников организаций, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия, а также занятых в сфере информации и связи. На 41,1% выше среднеобластного уровня зарплата финансистов и страховщиков, на 33,3% — работников производств электроборудования. Зарплата работников сельского хозяйства выше средней по области на 11%.