За первое полугодие 2025 средняя зарплата в Воронежской области составила 72,8 тыс руб

Самая низкая зарплата у воронежских производителей одежды и работников образования.

Источник: Комсомольская правда

Среднемесячная зарплата в Воронежской области по данным за первое полугодие 2025-го составила 72,8 тыс руб, что на 20,6% выше уровня соответствующего периода 2024 года. Статистикой поделился Воронежстат.

В августе уровень оплаты труда достиг 73,4 тыс (вырос в сравнении с августом 2024-го на 20,5%). Реальный размер зарплаты с учетом инфляции в январе-августе 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024-го увеличился на 8,6%.

Самая высокая зарплата в августе — в 1,6 раза выше среднеобластной — фиксировалась у работников организаций, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия, а также занятых в сфере информации и связи. На 41,1% выше среднеобластного уровня зарплата финансистов и страховщиков, на 33,3% — работников производств электроборудования. Зарплата работников сельского хозяйства выше средней по области на 11%.

Самая низкая зарплата у работников в производстве одежды (31,1% от среднеобластного уровня) и в образовании (50,2%).