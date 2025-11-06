В Самарской области платеж по ипотеке достиг 69 тысяч рублей

Возглавляет топ Чукотский автономный округ, где люди платят за ипотеку по 82,9 тысяч рублей. Следом за ним в тройке лидеров идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия. А на последних строчках расположены Дагестан, Северная Осетия и Калмыкия.