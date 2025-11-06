В Самарской области платеж по ипотеке достиг 69 тысяч рублей

Самарская область оказалась выше середины в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам. Она заняла 35 место. Всего в нем представлено 85 регионов. Об этом сообщают РИА Новости.
В Самарской области размер ипотечного платежа достиг 69 тысяч рублей. Средний размер ипотечного кредита составляет 3,9 миллионов рублей. А отношение платежа по ипотеке к средней зарплате выходит 54,2%.
Возглавляет топ Чукотский автономный округ, где люди платят за ипотеку по 82,9 тысяч рублей. Следом за ним в тройке лидеров идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия. А на последних строчках расположены Дагестан, Северная Осетия и Калмыкия.