Семь городов Татарстана лишились федеральной поддержки

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и еще четыре города исключены из перечня получателей льготного финансирования, которое теперь будет направлено лишь в 26 монопрофильных населенных пунктов по всей стране.
При этом резиденты особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис» сохранят доступ к государственным средствам. Общий объем финансирования программы до 2030 года составляет 18,3 миллиарда рублей. Предприниматели смогут получать кредиты под льготный процент через корпорацию МСП.
В республике заявили, что потеря статуса говорит об успешной диверсификации местных экономик. Эти города, по мнению властей, уже перестали быть в полной мере зависимыми от одного градообразующего предприятия.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Казани хотят опять повысить.