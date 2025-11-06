Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь городов Татарстана лишились федеральной поддержки

Семь моногородов Татарстана больше не получат помощи по обновленной федеральной программе.

Источник: Управление информационной политики и по связям с общественностью администрации Набережных Челнов

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и еще четыре города исключены из перечня получателей льготного финансирования, которое теперь будет направлено лишь в 26 монопрофильных населенных пунктов по всей стране.

При этом резиденты особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис» сохранят доступ к государственным средствам. Общий объем финансирования программы до 2030 года составляет 18,3 миллиарда рублей. Предприниматели смогут получать кредиты под льготный процент через корпорацию МСП.

В республике заявили, что потеря статуса говорит об успешной диверсификации местных экономик. Эти города, по мнению властей, уже перестали быть в полной мере зависимыми от одного градообразующего предприятия.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Казани хотят опять повысить.