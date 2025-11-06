Автоэксперт Мосеев: утильсбор поставил крест на импорте Toyota в Россию

По его словам, в случае с Hyundai Santa Fe: пригодными к ввозу останутся только его бензиновая версия с мотором 2.0 из Китая и гибридная с мотором 1.6 из Южной Кореи: такой автомобиль обойдется в 5−5,5 млн рублей. При этом тот же кроссовер с дизелем 2.2, который россияне завозили в страну в больших количествах, с новым утильсбором подорожает вдвое: ~с 3,5 млн рублей до 7 млн рублей~, и станет неактуален для ввоза, указал эксперт.