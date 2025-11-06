15 доходных домов отремонтировали в Петербурге в 2025 году

В Петербурге в 2025 году отремонтировали 15 доходных домов, находящихся в ведении Жилищного комитета. Улучшенные условия получили сотрудники городских предприятий и студенты вузов, которым предоставили это жилье на льготных условиях. Всего речь идет о 1,4 тысячи человек. О подробностях сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.