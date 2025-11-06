15 доходных домов отремонтировали в Петербурге в 2025 году

В Петербурге в 2025 году отремонтировали 15 доходных домов, находящихся в ведении Жилищного комитета. Улучшенные условия получили сотрудники городских предприятий и студенты вузов, которым предоставили это жилье на льготных условиях. Всего речь идет о 1,4 тысячи человек. О подробностях сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.
— В числе ключевых объектов — доходный дом на улице Пилотов, где укрепили межэтажные перекрытия и отремонтировали душевые, а также дом на Южном шоссе, в котором обновили фундамент, фасад и кровлю, — уточнили в ведомстве.
Особое внимание уделили и безопасности. Во всех зданиях установили современную пожарно-охранную сигнализацию, а для повышения бытового комфорта закупили 27 единиц новой бытовой техники, в том числе холодильники, стиральные и сушильные машины.
