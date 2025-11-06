Лукашенко сказал, чего приходится более чем по тонне на каждого белоруса

Текущий год Лукашенко назвал тяжелейшим для сельского хозяйства, заметив, что на своей памяти не припомнит подобных суровых лет. Он напомнил о весенних заморозках, из-за которых на две — три недели сдвинулась посевная кампания. И добавил, что поэтому были сдвинуты впоследствии и уборочные работы.