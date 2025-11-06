Ричмонд
Лукашенко сказал, чего приходится более чем по тонне на каждого белоруса

Лукашенко сказал о рекордном урожае, когда получено более чем по тонне зерна на каждого белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего приходится более чем по тонне на каждого белоруса, пишет БелТА.

В Мозырском районе глава страны подчеркнул, что в Беларуси невзирая на сложные погодные условия в этом году получен хороший урожай.

— Настоящие славяне. Когда нас жиманет ситуация, тогда мы готовы умереть, но все сделать, — прокомментировал он.

Текущий год Лукашенко назвал тяжелейшим для сельского хозяйства, заметив, что на своей памяти не припомнит подобных суровых лет. Он напомнил о весенних заморозках, из-за которых на две — три недели сдвинулась посевная кампания. И добавил, что поэтому были сдвинуты впоследствии и уборочные работы.

Тем не менее, полученный урожай зерна глава республики назвал рекордным. И добавил, чего в Беларуси приходится более чем по тонне на каждого жителя.

— У нас (урожай по зерну. — Ред.) — под 11 миллионов тонн. Достижение великое — если на одного человека одна тонна зерна. У нас больше, чем одна тонна. И значительно больше, — констатировал белорусский президент.

Еще Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.

Также Александр Лукашенко потребовал принять решение по лечению зубов в Беларуси выехавшими из страны: «Бесплатно ничего не бывает». И еще белорусский лидер сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек.

