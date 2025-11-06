Ричмонд
Алкоголь в Беларуси будет маркироваться по-новому

В Беларуси изменились требования к алкоголю.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменен порядок маркировки алкогольных напитков. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 597 от 31 октября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Документом утверждаются образцы акцизных марок для разного вида продукции, а также положения, которые регулируют сферу. Еще определили перечень алкоголя, который будет маркироваться специальными знаками.

Так, юрлица, занятые хранением, оптовой или розничной торговлей алкогольной продукции, индивидуальные предприниматели, которые реализуют алкоголь в объектах общепита (и в других случаях), должны будут осуществлять торговлю только при наличии маркировки.

Маркировку будут наносить с помощью каплеструйных аппаратов. Специальный знак будет состоять из изображения зубра и двух строк с информацией о номере лицензии, смене, бригаде и дате производства. Подчеркивается, что изображение спецзнака должно быть четким и полным, без искажений и повреждений печати.

При этом акцизы, которые были приобретены до вступления в силу постановления, смогут применяться для маркировки алкоголя, на который они были получены, до полного использования.

При этом до 1 апреля 2026-го, чтобы приобрести акцизные марки для алкоголя, который произведен в стране и предназначен для продажи внутри Беларуси, юрлицам нужно подать в инспекцию Министерства по налогам и сборам заявление с приложением банковской гарантии.

Положения постановления вступят в действие с 1 апреля 2026-го, части положения — после официального опубликования.

Накануне Александр Лукашенко потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси.

Еще Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.

