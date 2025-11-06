Politico: семь стран Евросоюза хотят ввести пошлины на российские товары

В Евросоюзе планируют рассмотреть предложение о введении пошлин на российские железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения. С такой инициативой выступили семь стран сообщества. Предполагается, что ее поддержит еще одно государство. По мнению авторов, такой шаг позволит сократить зависимость ЕС от России. Однако в МИД России заметили, что торговые ограничения приводят к падению темпов экономического роста в ЕС и деиндустриализации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».