На Кубани назвали самые дорогие профессии октября

В транспортно-логистическом секторе наибольшим спросом пользовались курьеры, чей средний доход составил 162,3 тысячи рублей в месяц. Самой высокооплачиваемой позицией в этой категории стала вакансия водителя-дальнобойщика с предложением до 196,9 тысячи рублей. При этом фактический доход, как отмечают специалисты, во многом зависит от графика, маршрутов и типа транспорта. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор со средней зарплатой 129 тысяч рублей.