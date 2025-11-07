На Кубани назвали самые дорогие профессии октября

В Краснодарском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября. Согласно исследованию платформы «Авито Работа», в регионе сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих профессий, а также в сфере транспорта и логистики.
По данным аналитиков, самой востребованной позицией среди рабочих профессий стала вакансия разнорабочего — в среднем соискателям предлагали около 76,4 тысячи рублей в месяц. При этом лидирующее место по уровню оплаты занял автоэлектрик — работодатели были готовы платить таким специалистам до 191,8 тысячи рублей. Следом идут бурильщик с зарплатой 182,1 тысячи и автомеханик — 159,8 тысячи рублей.
В транспортно-логистическом секторе наибольшим спросом пользовались курьеры, чей средний доход составил 162,3 тысячи рублей в месяц. Самой высокооплачиваемой позицией в этой категории стала вакансия водителя-дальнобойщика с предложением до 196,9 тысячи рублей. При этом фактический доход, как отмечают специалисты, во многом зависит от графика, маршрутов и типа транспорта. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор со средней зарплатой 129 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что данные исследования отражают средние предложения работодателей, а не реальные заработки сотрудников. В итоговые цифры не входят премии, бонусы и иные выплаты, которые часто обсуждаются уже на собеседовании.
«Рынок труда Кубани показывает устойчивый спрос на квалифицированные кадры, особенно в прикладных и логистических профессиях. Компании готовы предлагать конкурентные зарплаты специалистам, чьи навыки напрямую влияют на производственные процессы и скорость доставки», — приводит слова эксперта платформы «Авито Работа» по Южному федеральному округу kuban.aif.ru.