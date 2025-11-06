Суд Москвы приговорил мигранта Аббасова, зарезавшего байкера, к 17 годам колонии

В Москве вынесен приговор по громкому уголовному делу: Шахин Аббасов приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство байкера Кирилла Ковалева, сообщает РИА Новости. Его брат, Шохрат Аббасов, был осужден на 12 лет колонии за пособничество. Дядя преступника получил 1 год и 11 месяцев, но был освобожден в зале суда, так как это время уже провел в СИЗО.