Власти обезопасят бюджет от налоговых уклонистов

В начале заседания премьер рассказал об итогах своего визита в Китай, отметив усиление взаимодействия РФ и КНР по гуманитарному вопросу, а также в сферах энергетики, транспорта и цифровой экономики. Перейдя к повестке собрания, на котором рассмотрели поправки к проекту федерального бюджета на следующие три года, Мишустин сделал акцент на изменениях налогового законодательства. Он заявил, что порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно — до 20 млн рублей в 2026-м, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. «При этом, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС по новым нормам, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — обратил внимание премьер и попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о поправках в бюджет.