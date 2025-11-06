Ричмонд
Пермский оборонный завод построит жилье для своих сотрудников

ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) построит жилье для собственных сотрудников. Проект получил статус приоритетного на прошедшем совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, передает пресс-служба правительства Прикамья.

На производстве присутпили к реализации приоритетного инвестиционного проекта.

«В период с 2025 по 2028 год ППЗ возведет порядка 10 тысяч квадратных метров жилья в Кировском районе Перми. Площади планируют предоставлять внаем работникам предприятия, в том числе тем, кто приезжает из других регионов России», — указано на сайте ведомства.

По информации властей, для возведения объекта рассматривается участок на улице Чистопольской, 14. Территория находится в краевой собственности и расположена недалеко от производственной площадки завода. Предполагается, что здесь появятся несколько разновысотных корпусов по 8−9 этажей, а рядом с ними обустроят сквер.

«Пермский пороховой завод» — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края. ППЗ производит заряды для систем реактивной артиллерии и компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика», который входит в периметр ГК «Ростех».