Пермский оборонный завод построит жилье для своих сотрудников

По информации властей, для возведения объекта рассматривается участок на улице Чистопольской, 14. Территория находится в краевой собственности и расположена недалеко от производственной площадки завода. Предполагается, что здесь появятся несколько разновысотных корпусов по 8−9 этажей, а рядом с ними обустроят сквер.