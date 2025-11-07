Строительство Широтной магистрали Петербурга отложили на 2028 год

Финансирование Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге перенесено с 2025 года на 2028-й. Соответствующие изменения внесены в проект бюджета города на 2026−2028 годы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.
Поправка предусматривает выделение 13 миллиардов 41 миллиона рублей на строительство ШМСД в 2028 году. Ранее аналогичная сумма была заложена в бюджете на 2025 год, однако её исключили в связи с необходимостью выполнения предварительных условий начала стройки.
Как уточнили в комитете, в 2026 году на проект будет направлено 26,786 миллиарда рублей. Эти средства обеспечат начальные этапы реализации магистрали. Церемония погружения первой сваи для строительства II-IV этапов Широтной магистрали состоялась в июне 2025 года. Концессионером проекта выступает компания «Широтная магистраль Северной столицы». По данным источников, основным претендентом на выполнение строительных работ является группа «БТС-Мост».
Поэтапный ввод магистрали запланирован на 2029−2031 годы.