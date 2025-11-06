Украина ввела санкции против 36 российских компаний, работающих в Арктике

Под действие санкций попали организаций, которые обеспечивают процессы добычи и вывоза за рубеж российских энергоносителей, а также предприятия, специализирующиеся на разработке и выпуске военной инженерной техники. Также ограничения наложили на структуры, занимающиеся промышленными исследованиями, геологоразведочными работами и эксплуатацией месторождений природных ископаемых, равно как и производством сырьевой продукции.