Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 7 ноября и все большие выходные

Национальный банк назвал курсы валют на 7 ноября, пятницу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля в большие выходные не были изменены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 7 ноября, Национальным банком курсы валют установили следующие: 1 доллар США равен 2,9775 белорусского рубля, 1 евро — 3,4179 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6830 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 6 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не понижались и не повышались в пятницу, 7 ноября.
