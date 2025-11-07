После гибели форели в Добрянке исчезнет рыбоводное ООО

Компания работает на рынке с 2006 года.
На территории Прикамья подлежит ликвидации общество с ограниченной ответственностью «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), специализирующееся на разведении элитных видов осетровых рыб. Эти сведения опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».
«ДРЦ официально перестанет существовать. Общество с 21 октября текущего года вступило в процедуру ликвидации», — выяснило издание «Коммерсант-Прикамье».
Рыбоводный центр появился в 2006 году. По информации из открытых источников, предприятие специализировалось на разведении и обработке ценных пород рыб, включая осетровые виды, форель и карповые. По итогам прошлого года выручка организации достигла 12,5 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 459 тысяч. Бенефициарным владельцем предприятия выступает Анна Медведева.
ДРЦ имеет связь с добрянским предприятием «ДоброFish», с которым ранее они находилась по единому юридическому адресу. В марте 2024 года в результате повышения температурного режима воды произошел массовый падеж рыбы, в результате чего компания потеряла 12 тонн форели. Бывший собственник Добрянского рыбоводного центра Андрей Попов подал исковое заявление в арбитраж с требованием о взыскании 19,9 млн рублей с Пермской ГРЭС. Вследствие произошедшей гибели рыбы предприятие было вынуждено свернуть направление деятельности по разведению форели.