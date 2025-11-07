После гибели форели в Добрянке исчезнет рыбоводное ООО

ДРЦ имеет связь с добрянским предприятием «ДоброFish», с которым ранее они находилась по единому юридическому адресу. В марте 2024 года в результате повышения температурного режима воды произошел массовый падеж рыбы, в результате чего компания потеряла 12 тонн форели. Бывший собственник Добрянского рыбоводного центра Андрей Попов подал исковое заявление в арбитраж с требованием о взыскании 19,9 млн рублей с Пермской ГРЭС. Вследствие произошедшей гибели рыбы предприятие было вынуждено свернуть направление деятельности по разведению форели.