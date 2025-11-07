Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели форели в Добрянке исчезнет рыбоводное ООО

На территории Прикамья подлежит ликвидации общество с ограниченной ответственностью «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), специализирующееся на разведении элитных видов осетровых рыб. Эти сведения опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

Компания работает на рынке с 2006 года.

На территории Прикамья подлежит ликвидации общество с ограниченной ответственностью «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), специализирующееся на разведении элитных видов осетровых рыб. Эти сведения опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

«ДРЦ официально перестанет существовать. Общество с 21 октября текущего года вступило в процедуру ликвидации», — выяснило издание «Коммерсант-Прикамье».

Рыбоводный центр появился в 2006 году. По информации из открытых источников, предприятие специализировалось на разведении и обработке ценных пород рыб, включая осетровые виды, форель и карповые. По итогам прошлого года выручка организации достигла 12,5 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 459 тысяч. Бенефициарным владельцем предприятия выступает Анна Медведева.

ДРЦ имеет связь с добрянским предприятием «ДоброFish», с которым ранее они находилась по единому юридическому адресу. В марте 2024 года в результате повышения температурного режима воды произошел массовый падеж рыбы, в результате чего компания потеряла 12 тонн форели. Бывший собственник Добрянского рыбоводного центра Андрей Попов подал исковое заявление в арбитраж с требованием о взыскании 19,9 млн рублей с Пермской ГРЭС. Вследствие произошедшей гибели рыбы предприятие было вынуждено свернуть направление деятельности по разведению форели.