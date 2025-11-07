В России назвали способы поиска скрытых доходов граждан: как действует ФНС

Налоговая служба РФ легко выявит все скрытые доходы, поскольку имеет для этого все инструменты, включая доступ к данным о счетах, депозитах и недвижимости. Как отметил для НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов, любые необъяснимо крупные суммы в любом случае привлекут внимание и потребуют объяснений.