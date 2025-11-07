В России назвали способы поиска скрытых доходов граждан: как действует ФНС

Налоговая служба РФ легко выявит все скрытые доходы, поскольку имеет для этого все инструменты, включая доступ к данным о счетах, депозитах и недвижимости. Как отметил для НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов, любые необъяснимо крупные суммы в любом случае привлекут внимание и потребуют объяснений.
Как отметил депутат, часть российских граждан находит возможность претендовать на государственную помощь, при этом занижая или полностью скрывая свои реальные доходы при их декларировании.
«Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы», — рассказал депутат.
В случае обнаружения подобных «пробелов» в декларациях ФНС потребует от человека предоставить доказательства происхождения доходов и разъяснить сложившуюся ситуацию.
Ранее россиянам напомнили, какие налоги необходимо заплатить до 1 декабря 2025 года.