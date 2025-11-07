Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как получить деньги за недостаточно горячую воду

Адвокат Яковлева: за недостаточно горячую воду можно вернуть деньги.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоквартирных домов сталкиваются с проблемой недостаточно горячей воды из крана. Адвокат Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм» объяснила, как официально зафиксировать нарушение и взыскать компенсацию с управляющей компании.

Так, жильцов возмущает, что за недостаточно горячую воду они платят полную стоимость. При этом для предъявления претензий недостаточно личных ощущений — необходимо руководствоваться официальными стандартами качества.

По нормам СанПиН, горячая вода у потребителя должна быть 60−70°C, с возможным отклонением не более чем на 3−5 градусов.

По словам Яковлевой, процедура получения перерасчета включает два этапа: фиксацию нарушения сотрудником УК и последующее обращение с этим актом к поставщику.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с оплатой ЖКУ с помощью Telegram-ботов, замаскированные под соответствующие сервисы.