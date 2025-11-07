Россиянам объяснили, как получить деньги за недостаточно горячую воду

Жильцы многоквартирных домов сталкиваются с проблемой недостаточно горячей воды из крана. Адвокат Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм» объяснила, как официально зафиксировать нарушение и взыскать компенсацию с управляющей компании.
Так, жильцов возмущает, что за недостаточно горячую воду они платят полную стоимость. При этом для предъявления претензий недостаточно личных ощущений — необходимо руководствоваться официальными стандартами качества.
По нормам СанПиН, горячая вода у потребителя должна быть 60−70°C, с возможным отклонением не более чем на 3−5 градусов.
По словам Яковлевой, процедура получения перерасчета включает два этапа: фиксацию нарушения сотрудником УК и последующее обращение с этим актом к поставщику.
Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с оплатой ЖКУ с помощью Telegram-ботов, замаскированные под соответствующие сервисы.