Крупную производственную базу выставили на продажу в Кургане

Продажа производственной базы в Кургане происходит на фоне активного предложения коммерческой недвижимости в городе. На рынке уже выставлялись объекты общественного питания — кафе Terrazza стоимостью 5,9 млн рублей, кальянная за 3,3 млн рублей и помещение под кофейню за 13 млн рублей, а также действующее придорожное кафе на трассе Р-254 за 1,5 млн рублей.