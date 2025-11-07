Крупную производственную базу выставили на продажу в Кургане

На базе есть большой склад.
В Кургане на улице Омской продается производственная база с офисом и складом. Объект является одним из крупнейших в городе. Об этом говорится в объявлении.
«Продается трехэтажное офисное здание, гараж и склад с возможностью разгрузки железнодорожных вагонов. Стоимость производственной базы — 49 млн рублей», — сообщается в описании недвижимости на сайте «Циан».
Продажа производственной базы в Кургане происходит на фоне активного предложения коммерческой недвижимости в городе. На рынке уже выставлялись объекты общественного питания — кафе Terrazza стоимостью 5,9 млн рублей, кальянная за 3,3 млн рублей и помещение под кофейню за 13 млн рублей, а также действующее придорожное кафе на трассе Р-254 за 1,5 млн рублей.