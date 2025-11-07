В Новосибирске независимые АЗС недополучают бензин по договорам

При этом Лацких отметил, что, несмотря на проблемы, положение с топливом в Новосибирской области лучше, чем в Алтайском крае и ряде других регионов. Более недели «Газпромнефть Региональные продажи» не отвечает на запросы Сиб.фм и претензии ФАС по ситуации.