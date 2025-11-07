В Новосибирске независимые АЗС недополучают бензин по договорам

Как рассказал Сиб.фм Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров РТС в НСР «Сибирь-ГСМ», «Газпромнефть» не поставила согласованные объемы бензина. По данным Лацких, сеть «Прайм» недополучила около 20% топлива по завершённым договорам, особенно бензина марок А-92, А-95 и «Опти».
Основным поставщиком бензина в регионе остаётся «Газпромнефть Региональные продажи», контролирующая 80−85% рынка. С октября компания не полностью выполняет договоры с независимыми АЗС, что осложняет ситуацию на топливном рынке.
При этом Лацких отметил, что, несмотря на проблемы, положение с топливом в Новосибирской области лучше, чем в Алтайском крае и ряде других регионов. Более недели «Газпромнефть Региональные продажи» не отвечает на запросы Сиб.фм и претензии ФАС по ситуации.