Экспорт лесоматериалов из Приморского края вырос в октябре

Общий объем поставок составил 132,7 тысячи кубометров.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2025 года из Приморского края на экспорт было отправлено значительно больше лесоматериалов, чем в предыдущем месяце. Общий объем поставок составил 132,7 тысячи кубометров, что заметно выше сентябрьского показателя в 106,4 тысячи кубометров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Среди экспортированной продукции почти 54 тысячи кубометров составили пиломатериалы, а около 46,5 тысячи кубометров — деловая древесина. Вся эта продукция была произведена на предприятиях Приморского и Хабаровского краев.

Основным покупателем приморского леса стал Китай. В эту страну было отправлено 99,8 тысячи кубометров древесины. Кроме того, в Китай поставлялись палочки для еды, шпон, дощечки для изготовления карандашей и другие виды лесопродукции.

Также лесоматериалы из Приморья отгружались в Республику Корея, Малайзию, Таиланд и Индонезию, хотя и в меньших объемах.

Специалисты Россельхознадзора проконтролировали, чтобы вся экспортируемая продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров. На каждую партию товара были оформлены необходимые фитосанитарные сертификаты.