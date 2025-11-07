Экспорт лесоматериалов из Приморского края вырос в октябре

В октябре 2025 года из Приморского края на экспорт было отправлено значительно больше лесоматериалов, чем в предыдущем месяце. Общий объем поставок составил 132,7 тысячи кубометров, что заметно выше сентябрьского показателя в 106,4 тысячи кубометров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».