Россиянам рассказали об измененном графике выплаты пенсий в декабре: когда ждать выплат

Из-за длинных новогодних праздников пенсии в декабре выплатят досрочно. По информации депутата Алексея Говырина, все средства будут перечислены пенсионерам до начала праздников.
«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции», — пояснил депутат.
Депутат уточнил, что ведомственные пенсии — Минобороны, МВД, Росгвардия — также будут выплачены досрочно. Казначейство переведет средства военным пенсионерам и силовикам в те же сроки, что и в прошлом году — в конце декабря до начала праздников.
Как пояснил Говырин, после новогодних каникул привычный график выплат будет восстановлен.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних праздниках.