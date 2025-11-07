Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали об измененном графике выплаты пенсий в декабре: когда ждать выплат

Говырин: россияне получат декабрьские пенсии до Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Из-за длинных новогодних праздников пенсии в декабре выплатят досрочно. По информации депутата Алексея Говырина, все средства будут перечислены пенсионерам до начала праздников.

«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции», — пояснил депутат.

Депутат уточнил, что ведомственные пенсии — Минобороны, МВД, Росгвардия — также будут выплачены досрочно. Казначейство переведет средства военным пенсионерам и силовикам в те же сроки, что и в прошлом году — в конце декабря до начала праздников.

Как пояснил Говырин, после новогодних каникул привычный график выплат будет восстановлен.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних праздниках.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше