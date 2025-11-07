Россиянам рассказали об измененном графике выплаты пенсий в декабре: когда ждать выплат

Депутат уточнил, что ведомственные пенсии — Минобороны, МВД, Росгвардия — также будут выплачены досрочно. Казначейство переведет средства военным пенсионерам и силовикам в те же сроки, что и в прошлом году — в конце декабря до начала праздников.