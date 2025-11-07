Новую систему расчета взносов на капремонт введут в Новосибирской области

В Новосибирской области решили изменить систему расчета взноса на капитальный ремонт. Теперь он будет зависеть от того, есть ли в жилом доме лифт или нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Андрей Травников отметил, что в регионе есть дома, в которых нет лифтов, поэтому в них нагрузку в виде размера взноса на капремонт решили снизить.
— Это принцип справедливости в разрезе отдельных муниципальных образований, — отметил он.
Глава региона добавил, что это лишь первый шаг. В дальнейшем в регионе будут рассматривать и другие вопросы по изменению законодательства в сфере ЖКХ и обеспечению справедливости.