В Омске сдают в аренду архитектурный памятник на Почтовой за рубль за «квадрат»

Одной из особенностей данного предложения является низкая арендная ставка — всего один рубль за «квадрат» в год. Однако арендаторам в течение первых двух лет аренды необходимо разработать проект ремонта с помощью лицензированной организации, а в течение семи лет провести необходимые ремонтные работы. Также сразу после подписания договора арендатор должен застраховать объект от возможной утраты на сумму 2 млн рублей.