В Омске сдают в аренду архитектурный памятник на Почтовой за рубль за «квадрат»

На портале ГИС «Торги» размещено объявление об аренде жилого дома, который является архитектурным памятником. Он расположен по адресу: улица Почтовая, 37. Срок аренды составит 49 лет. Торги запланированы на 4 декабря.
Одной из особенностей данного предложения является низкая арендная ставка — всего один рубль за «квадрат» в год. Однако арендаторам в течение первых двух лет аренды необходимо разработать проект ремонта с помощью лицензированной организации, а в течение семи лет провести необходимые ремонтные работы. Также сразу после подписания договора арендатор должен застраховать объект от возможной утраты на сумму 2 млн рублей.
В описании лота отмечается, что состояние здания, построенного в 1917 году, неудовлетворительное. В нём отсутствуют инженерные коммуникации: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.