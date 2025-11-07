Ещё восемь компаний «крабового короля» Олега Кана перешли государству

Новость о том, что Росимущество взяло под своё управление ещё несколько компаний, связанных с Олегом Каном, появилась на Telegram-канале «РЫБФРОНТ». Теперь государство контролирует ещё восемь организаций, прежде входивших в группу «крабового короля».
В начале октября АО «Владивостокский ГУМ» оказалось в собственности ДРУК (АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания») — компании, за которой стоит Росимущество. Позже схожие перемены коснулись фирм «Ухта-Пром» и «Штурман», «Рыболовецкая артель “Нижнее Пронге”, “Штурман-Лес”, “Босантур-2”, ЗАО “НРЭБ”. Вскоре под управление перешёл “Николаевский ССЗ”.
Раньше эти организации были связаны с другими фирмами, которые Генеральная прокуратура уже национализировала через суд — среди них «Аквамарин», «Севрыбфлот», «Рентэлит». Всё это — часть группы, поставлявшей краба за границу в обход внутреннего рынка страны. Схема работала до тех пор, пока не начались судебные тяжбы из-за ущерба, нанесённого государству вывозом морских биоресурсов.
Госструктуры забрали много из того, чем раньше распоряжался Кан и его окружение. Например, государству перешли предприятия — «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси». Были переданы и здания в самом центре Владивостока: Большой и Малый ГУМ, «Старый дворик» ГУМа, торговый центр «Центральный», Морской институт ДВГТУ на Адмирала Фокина, гостиница «Тихий океан» на Светланской и Дом Соловьёва на Пушкинской.
Количество организаций, связанных с АО «ДРУК», уже перевалило за пятьдесят. Как писали «АиФ-Приморье», в судах удалось взыскать с этих компаний более 358,7 миллиарда рублей за ущерб, а также аннулировать соглашения на добычу биоресурсов. Фирмы по-прежнему пытаются обжаловать решения.
Генеральная прокуратура утверждает: все фирмы под руководством Олега Кана работали как единая сеть, добывая крабов и другие виды водных ресурсов, а выловленный улов уходил на экспорт. Кроме того, Олега Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде, неуплате налогов, а также в заказе убийства конкурента. Уголовное дело заведено и на его сына Александра.