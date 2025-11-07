Ещё восемь компаний «крабового короля» Олега Кана перешли государству

Раньше эти организации были связаны с другими фирмами, которые Генеральная прокуратура уже национализировала через суд — среди них «Аквамарин», «Севрыбфлот», «Рентэлит». Всё это — часть группы, поставлявшей краба за границу в обход внутреннего рынка страны. Схема работала до тех пор, пока не начались судебные тяжбы из-за ущерба, нанесённого государству вывозом морских биоресурсов.