Сотрудники управляющей компании из Приморья обворовали жильцов на 70 миллионов

Криминальный план был реализован в августе 2024 года. Соучастники распределили роли в реализации преступления: одни собирали информацию о работе охранных систем, другие с учётом этой информации организовывали доступ в помещения, где хранились деньги, и вывозили добычу. Они присвоили себе более 70 миллионов рублей, а для сокрытия следов преступления отключили видеонаблюдение и уничтожили записи камер. Похищенными деньгами сотрудники распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело расследовалось по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). На время следственных действий фигурантам был назначен в качестве меры пресечения запрет на определённые действия. Имущество организованных воров на сумму свыше 80 миллионов рублей арестовано, в ходе расследования были изучены документы и другие вещественные доказательства. Доказательная база достаточна для завершения расследования, дело передано в Советский районный суд Владивостока.
Отметим, что средства, которые поступают в распоряжение управляющих организаций, должны использоваться на благо жильцов: их платежи за жилое помещение и коммунальные услуги управляющая компания направляет поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и услуги, проводит за счёт этих средств капитальный ремонт. Таким образом, фигуранты обворовали не только своего работодателя, но и жильцов, чьи дома обслуживает пострадавшая управляющая компания.