Сотрудники управляющей компании из Приморья обворовали жильцов на 70 миллионов

Трое сотрудников одной из управляющих компаний, жители города Артёма, ныне уволенных, организовали преступную схему по хищению денежных средств организации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Криминальный план был реализован в августе 2024 года. Соучастники распределили роли в реализации преступления: одни собирали информацию о работе охранных систем, другие с учётом этой информации организовывали доступ в помещения, где хранились деньги, и вывозили добычу. Они присвоили себе более 70 миллионов рублей, а для сокрытия следов преступления отключили видеонаблюдение и уничтожили записи камер. Похищенными деньгами сотрудники распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело расследовалось по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). На время следственных действий фигурантам был назначен в качестве меры пресечения запрет на определённые действия. Имущество организованных воров на сумму свыше 80 миллионов рублей арестовано, в ходе расследования были изучены документы и другие вещественные доказательства. Доказательная база достаточна для завершения расследования, дело передано в Советский районный суд Владивостока.

Отметим, что средства, которые поступают в распоряжение управляющих организаций, должны использоваться на благо жильцов: их платежи за жилое помещение и коммунальные услуги управляющая компания направляет поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и услуги, проводит за счёт этих средств капитальный ремонт. Таким образом, фигуранты обворовали не только своего работодателя, но и жильцов, чьи дома обслуживает пострадавшая управляющая компания.