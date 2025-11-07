Сотрудники управляющей компании из Приморья обворовали жильцов на 70 миллионов

Криминальный план был реализован в августе 2024 года. Соучастники распределили роли в реализации преступления: одни собирали информацию о работе охранных систем, другие с учётом этой информации организовывали доступ в помещения, где хранились деньги, и вывозили добычу. Они присвоили себе более 70 миллионов рублей, а для сокрытия следов преступления отключили видеонаблюдение и уничтожили записи камер. Похищенными деньгами сотрудники распорядились по своему усмотрению.