В США заявили о сокращении закупок Индией российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия фактически перестала покупать нефть у России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия фактически перестала покупать нефть у России. Он отметил, что переговоры с премьером Нарендрой Моди проходят хорошо и назвал его своим другом.

Ранее Трамп уже говорил, что Индия ограничит импорт российской нефти, иначе ей придётся платить высокие пошлины. В октябре крупнейшая индийская компания Indian Oil Corp. всё же закупила около 3,5 миллиона баррелей российской нефти у фирм, не подпадающих под санкции. Это была первая сделка после введения ограничений со стороны США.

Индийский МИД тогда заявил, что главная цель страны — защитить интересы своих граждан и обеспечить стабильные поставки энергоресурсов. В Москве на слова Трампа отреагировали спокойно, подчеркнув, что ориентируются на официальную позицию Нью-Дели. Владимир Путин ранее предупреждал, что отказ от российских энергоносителей обойдётся Индии примерно в 9−10 миллиардов долларов.

Ещё летом Трамп повысил пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это тем, что страна продолжает импортировать нефть из России, несмотря на санкции.

Читайте также: В ФПБК неожиданно призвали отправить рэпера Icegergert в армию.

