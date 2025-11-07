В США заявили о сокращении закупок Индией российской нефти

Ранее Трамп уже говорил, что Индия ограничит импорт российской нефти, иначе ей придётся платить высокие пошлины. В октябре крупнейшая индийская компания Indian Oil Corp. всё же закупила около 3,5 миллиона баррелей российской нефти у фирм, не подпадающих под санкции. Это была первая сделка после введения ограничений со стороны США.