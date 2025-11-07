Балынин: предпенсионеры в РФ имеют право на допвыходные и налоговые льготы

С момента введения статуса «предпенсионер» в 2018 году российские граждане, приближающиеся к выходу на пенсию, приобрели целый комплекс федеральных льгот и преференций. Среди наиболее значимых мер поддержки — налоговые послабления, защита трудовых прав и специальные условия предоставления социальных выплат, сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Налоговая политика государства направлена на облегчение финансовой нагрузки на предпенсионеров. Согласно действующему законодательству, граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты налогов на недвижимое имущество и земельный участок определённой площади.
«Освобождение от уплаты налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку площадью до 50 м² и т.п. Земельный налог отменён только для участка до 6 соток, при большем размере налогообложение осуществляется с разницы в площади», — пояснил Балынин.
Но главная особенность новых мер защиты — обеспечение трудовой стабильности предпенсионеров. Закон запрещает отказывать таким людям в приёме на работу и увольнять их по причине возраста. Нарушение этого правила наказывается уголовной ответственностью должностных лиц вплоть до штрафов в 200 тыс. рублей или исправительных работ до 360 часов.
Также предпенсионеры вправе ежегодно брать два оплаченных дня отпуска для прохождения диспансеризации.
«Диспансеризация позволяет своевременно выявлять заболевания и поддерживать здоровье пожилых работников, способствуя увеличению продолжительности активной жизни граждан старшего поколения», — подчеркнул Балынин.
Особое внимание уделено материальной помощи предпенсионерам, оставшимся без работы. Выплата пособия по безработице рассчитана на максимальную поддержку: максимальные суммы выплат достигают 15044 рублей, и такая поддержка продолжается даже после четвертого месяца пребывания в статусе безработного.
В первые три месяца такой безработный будет получать выплаты в размере 75% среднего заработка, в следующие четыре месяца — в размере 60% среднего заработка, в дальнейшем — в размере 45% среднего заработка.
Период выплаты пособия по безработице предпенсионерам не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. Однако для предпенсионеров с страховым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, этот период увеличивается на две недели за каждый год страхового стажа, превышающего указанную продолжительность. В этом случае максимальный период выплаты — 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.
Эти нововведения направлены на улучшение качества жизни россиян старшего возраста и смягчают последствия реформирования пенсионного законодательства.
