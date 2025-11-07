Балынин: предпенсионеры в РФ имеют право на допвыходные и налоговые льготы

Период выплаты пособия по безработице предпенсионерам не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. Однако для предпенсионеров с страховым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, этот период увеличивается на две недели за каждый год страхового стажа, превышающего указанную продолжительность. В этом случае максимальный период выплаты — 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.