Правила изменились: кто не сможет стать нуждающимся в жилье в Казахстане

С 24 мая текущего года казахстанцы получили возможность встать в очередь на жилье. Однако существуют основные условия для отказа в заявке, связанные с наличием жилья за последние годы.
С середины ноября 2025 года правила постановки на учет нуждающихся в жилье в Казахстане изменятся согласно приказу министра промышленности и строительства РК № 464 от 30 октября 2025 года. Обновятся требования к кандидатам на получение статуса нуждающихся.
Среди оснований для отказа в постановке на учет будут следующие условия: наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в данном населенном пункте в течение последних пяти лет; наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в РК при постановке на учет в течение последних пяти лет; предоставление или аренда жилища из госфонда или местного акимата в частном жилищном фонде; недостоверные данные в представленных документах; получение и приватизация жилища из государственного жилищного фонда; приобретение жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках льготных госпрограмм.
К уже существующим условиям отказа добавились новые, касающиеся приватизированного жилья и участия в льготных ипотечных госпрограммах. Если казахстанцы соответствуют этим условиям, они не смогут подать заявку на постановку на учет.
Изменения вступят в силу с 15 ноября 2025 года.