Правила изменились: кто не сможет стать нуждающимся в жилье в Казахстане

Среди оснований для отказа в постановке на учет будут следующие условия: наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в данном населенном пункте в течение последних пяти лет; наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в РК при постановке на учет в течение последних пяти лет; предоставление или аренда жилища из госфонда или местного акимата в частном жилищном фонде; недостоверные данные в представленных документах; получение и приватизация жилища из государственного жилищного фонда; приобретение жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках льготных госпрограмм.