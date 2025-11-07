Ричмонд
Правила изменились: кто не сможет стать нуждающимся в жилье в Казахстане

Чтобы встать на учет как нуждающееся в жилье лицо, необходимо соответствовать некоторым требованиям. Они будут обновлены с середины ноября текущего года. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

С 24 мая текущего года казахстанцы получили возможность встать в очередь на жилье. Однако существуют основные условия для отказа в заявке, связанные с наличием жилья за последние годы.

С середины ноября 2025 года правила постановки на учет нуждающихся в жилье в Казахстане изменятся согласно приказу министра промышленности и строительства РК № 464 от 30 октября 2025 года. Обновятся требования к кандидатам на получение статуса нуждающихся.

Среди оснований для отказа в постановке на учет будут следующие условия: наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в данном населенном пункте в течение последних пяти лет; наличие или наличие в прошлом права собственности на жилье в РК при постановке на учет в течение последних пяти лет; предоставление или аренда жилища из госфонда или местного акимата в частном жилищном фонде; недостоверные данные в представленных документах; получение и приватизация жилища из государственного жилищного фонда; приобретение жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках льготных госпрограмм.

К уже существующим условиям отказа добавились новые, касающиеся приватизированного жилья и участия в льготных ипотечных госпрограммах. Если казахстанцы соответствуют этим условиям, они не смогут подать заявку на постановку на учет.

Изменения вступят в силу с 15 ноября 2025 года.