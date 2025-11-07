Россиянам назвали сферы с самыми высокими заработками в 2025 году

Средняя зарплата по всем видам экономической деятельности в России составила 92,9 тыс руб. Такую цифру назвал в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, отметив, что она получена по данным за август 2025 года.
«С учётом данных Росстата мы можем сделать вывод о том, что средняя зарплата по всем видам экономической деятельности составила 92,9 тыс руб. Это на 13% больше, чем в августе 2024 года и на 33,7% больше данных августа 2023 года», — рассказал он.
По словам экономиста, самые высокие средние зарплаты сложились в трех областях: финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых и в области информации и связи.
«Самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года сложились в финансовой деятельности — 189 795,2 ₽ (в 2,04 раза выше средней зарплаты по экономике), добыче полезных ископаемых — 160 477,4 ₽ (в 1,73 раза выше средней зарплаты по экономике), деятельности в области информации и связи — 175 422,7 ₽ (в 1,89 раза выше средней зарплаты по экономике)», — уточнил эксперт.
