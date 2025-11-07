Россиянам назвали сферы с самыми высокими заработками в 2025 году

«С учётом данных Росстата мы можем сделать вывод о том, что средняя зарплата по всем видам экономической деятельности составила 92,9 тыс руб. Это на 13% больше, чем в августе 2024 года и на 33,7% больше данных августа 2023 года», — рассказал он.