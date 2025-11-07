Правительство РФ решило смягчить переход малого бизнеса на уплату НДС

Правительство России пошло навстречу бизнесу и решило поэтапно снизить порог выручки, при котором малые и средние компании будут обязаны платить НДС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, где обсуждались изменения в проект федерального бюджета на ближайшие три года.
Согласно решению, новый порядок вводится постепенно:
— с 2026 года налог будут платить компании с доходом от 20 миллионов рублей в год,
— с 2027 года — при доходах от 15 миллионов рублей,
— с 2028 года — от 10 миллионов рублей.
Ранее, с 1 января 2025 года, компании на упрощённой системе налогообложения должны были начать уплачивать НДС при выручке от 60 миллионов рублей. Однако предложение Минфина резко снизить порог сразу до 10 миллионов вызвало протест среди предпринимателей. Чтобы избежать резкого налогового удара, роста теневого сектора и искусственного дробления бизнеса, власти решили ввести «лестницу» постепенного снижения.
Мишустин также сообщил, что для компаний, впервые допустивших ошибки при уплате НДС, введут мораторий на привлечение к ответственности — чтобы сгладить переход на новые правила.
Кроме того, правительство поддержало просьбы бизнеса о сохранении патентной системы налогообложения для розничной торговли в сельских и труднодоступных районах, а также льготных условий для ИТ-компаний.
Читайте также: Стало известно, что бизнес в России собирается поднять цены из-за роста налогов.