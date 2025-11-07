Правительство РФ решило смягчить переход малого бизнеса на уплату НДС

Правительство России пошло навстречу бизнесу и решило поэтапно снизить порог выручки, при котором малые и средние компании будут обязаны платить НДС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, где обсуждались изменения в проект федерального бюджета на ближайшие три года.