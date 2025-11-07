Раскрыто, что на «Уралвагонзаводе» готовят масштабные сокращения персонала

Приказ должен быть исполнен до февраля 2026 года. До этого времени завод также прекратит приём новых сотрудников. Однако, по словам источников E1.RU на предприятии, в некоторых подразделениях сокращение может составить до 50% от текущего состава, и под него попадут даже квалифицированные специалисты.