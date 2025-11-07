Раскрыто, что на «Уралвагонзаводе» готовят масштабные сокращения персонала

Сотрудники «Уралвагонзавода» (Екатеринбург) сообщили о планах руководства провести сокращение штата. Об этом написал портал E1.RU, сославшись на внутренний приказ предприятия.
Согласно документу, предполагается «оптимизация численности центров, служб, управлений, институтов и отделов» — до 10% от их среднесписочной численности. Решения о том, кого именно сократят, будет принимать специальная комиссия. Уволенным обещают компенсацию в размере до трёх среднемесячных зарплат.
Приказ должен быть исполнен до февраля 2026 года. До этого времени завод также прекратит приём новых сотрудников. Однако, по словам источников E1.RU на предприятии, в некоторых подразделениях сокращение может составить до 50% от текущего состава, и под него попадут даже квалифицированные специалисты.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что завод «стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа». При этом признали, что идёт реструктуризация, направленная на сокращение административно-управленческих расходов.
Ранее сообщалось, что часть работников, занятых в производстве гражданской продукции — железнодорожных вагонов и буровых установок, — переведут на четырёхдневную рабочую неделю сроком на полгода, начиная с 15 декабря.
Читайте также: Стало известно, что бизнес в России собирается поднять цены из-за роста налогов.