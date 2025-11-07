Ричмонд
Выяснилось, что ФНС сможет без труда выявлять скрытые доходы россиян

Налоговая служба России располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы находить скрытые доходы граждан.

Налоговая служба России располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы находить скрытые доходы граждан. Об этом заявил депутат Госдумы и глава Союза налогоплательщиков Артём Кирьянов в беседе с НСН.

По его словам, у ФНС есть доступ к информации о депозитах, банковских счетах и недвижимости, поэтому случаи, когда доходы не соответствуют расходам, не останутся незамеченными. Если человек получает 30 тысяч рублей, но при этом держит депозит в 30 миллионов — это вызывает закономерные вопросы, отметил Кирьянов.

В таких ситуациях налогоплательщика обяжут объяснить происхождение средств и подтвердить их законность. Депутат подчеркнул, что служба активно работает над «обелением» зарплатного сектора: работодатели, занижающие доходы сотрудников, после бесед с налоговиками чаще всего добровольно исправляют нарушения.

Кирьянов также напомнил, что всегда возможна добровольная уплата задолженности до применения санкций.

Ранее сообщалось, что доля скрытых доходов российских семей сократилась до 10%. Эксперты связывают это с развитием цифровых налоговых инструментов, повышением финансовой грамотности и прозрачностью банковской системы.

