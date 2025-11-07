Выяснилось, что ФНС сможет без труда выявлять скрытые доходы россиян

Налоговая служба России располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы находить скрытые доходы граждан. Об этом заявил депутат Госдумы и глава Союза налогоплательщиков Артём Кирьянов в беседе с НСН.
По его словам, у ФНС есть доступ к информации о депозитах, банковских счетах и недвижимости, поэтому случаи, когда доходы не соответствуют расходам, не останутся незамеченными. Если человек получает 30 тысяч рублей, но при этом держит депозит в 30 миллионов — это вызывает закономерные вопросы, отметил Кирьянов.
В таких ситуациях налогоплательщика обяжут объяснить происхождение средств и подтвердить их законность. Депутат подчеркнул, что служба активно работает над «обелением» зарплатного сектора: работодатели, занижающие доходы сотрудников, после бесед с налоговиками чаще всего добровольно исправляют нарушения.
Кирьянов также напомнил, что всегда возможна добровольная уплата задолженности до применения санкций.
Ранее сообщалось, что доля скрытых доходов российских семей сократилась до 10%. Эксперты связывают это с развитием цифровых налоговых инструментов, повышением финансовой грамотности и прозрачностью банковской системы.
