Объяснено, зачем Россия готовит «золотой щит» к 2026 году

Россия на этом фоне усиливает собственные резервы: доля золота в них достигла около 40%. После заморозки части активов в 2022 году доверие к западным финансовым центрам резко снизилось, и золото, хранящееся внутри страны, стало стратегическим активом, который нельзя изъять или заблокировать. Сейчас в резервах Банка России — 2329,63 тонны, почти в семь раз больше, чем в начале 2000-х, объясняет CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.