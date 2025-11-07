Объяснено, зачем Россия готовит «золотой щит» к 2026 году

В мировой финансовой системе происходит глубокий сдвиг, который рынки только начинают осознавать. Центральные банки разных стран активно увеличивают свои золотые резервы, превращая этот процесс из локального тренда в глобальное движение.
По данным Всемирного совета по золоту, за первое полугодие 2025 года центробанки закупили более 400 тонн золота. В числе лидеров — Китай, Индия, Турция и Саудовская Аравия. Это свидетельствует о постепенном уходе от зависимости от доллара и формировании многополярной финансовой системы, где золото становится основой валютного суверенитета, пишет агентство «Прайм».
Россия на этом фоне усиливает собственные резервы: доля золота в них достигла около 40%. После заморозки части активов в 2022 году доверие к западным финансовым центрам резко снизилось, и золото, хранящееся внутри страны, стало стратегическим активом, который нельзя изъять или заблокировать. Сейчас в резервах Банка России — 2329,63 тонны, почти в семь раз больше, чем в начале 2000-х, объясняет CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
Подобная политика поддерживается на государственном уровне. Минфин последовательно сокращает долю валюты в резервах и стимулирует развитие внутреннего рынка драгоценных металлов. Аналогичные шаги предпринимают и другие страны, возвращая свои золотые запасы из хранилищ США и Европы. Так формируется так называемый «золотой щит» — инструмент защиты от санкций и внешнего давления.
Текущая коррекция цен на золото — естественная фаза после долгого роста. Для центробанков, работающих с горизонтом в десятилетия, краткосрочные колебания не имеют решающего значения. Напротив, снижение цен открывает возможность пополнять резервы по более выгодным условиям.
Прогнозы крупнейших мировых аналитиков остаются оптимистичными: Bank of America ожидает рост до $6000 за унцию к весне 2026 года, Goldman Sachs — до $4500−5000, а исследователь Эд Ярдени предполагает, что к 2030 году золото может достичь $10 000.
За последние 50 лет золото выросло в цене более чем в 50 раз и пережило все кризисы, сохраняя статус надёжного актива. Для России его накопление — не спекуляция, а элемент долгосрочной стратегии финансовой устойчивости и суверенитета в мире, где доверие к фиатным валютам стремительно снижается.
