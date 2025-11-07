Недружественные страны придумали, как завозить свое пиво в Россию несмотря на пошлины

В документе Калинин сообщает, что после повышения ввозной пошлины на пиво из недружественных стран с одного до 1,5 евро за литр часть импортеров стала использовать схему поставок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где тариф составляет всего 0,018−0,04 евро за литр. Такая практика создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибуторов, которые ввозят пиво напрямую и вынуждены платить по новому, повышенному тарифу.