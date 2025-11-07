Недружественные страны придумали, как завозить свое пиво в Россию несмотря на пошлины

Импортеры пива из недружественных стран нашли способ обхода повышенных пошлин.
Из-за увеличения Россией импортных пошлин на пиво из недружественных государств, введенного в сентябре, некоторые поставщики начали использовать транзитные маршруты через Беларусь и Казахстан с целью минимизации затрат. Это позволяет им значительно экономить на сборах, создавая неравные условия для рынка, сообщают издания.
«После повышения Россией в сентябре импортных пошлин на пиво из недружественных стран часть поставщиков ради экономии стала ввозить такую продукцию через Белоруссию и Казахстан», — пишет «Коммерсант». Газета ссылается на письмо президента «Опоры России» Александра Калинина на имя главы Минфина Антона Силуанова.
В документе Калинин сообщает, что после повышения ввозной пошлины на пиво из недружественных стран с одного до 1,5 евро за литр часть импортеров стала использовать схему поставок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где тариф составляет всего 0,018−0,04 евро за литр. Такая практика создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибуторов, которые ввозят пиво напрямую и вынуждены платить по новому, повышенному тарифу.
По словам председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игоря Хавского, основные поставки идут через Беларусию откуда везут пиво из Германии и Чехии. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин также подтвердил эту проблему, добавив, что для ввоза используется и Казахстан.
За первое полугодие 2025 года лидирующую позицию среди поставщиков пива на российский рынок занял Китай, сместив с первой строчки Германию. Общий объем импорта напитка в Россию составил 72,1 миллиона долларов. При этом поставки из КНР выросли в 1,5 раза в годовом исчислении, достигнув 18 миллионов долларов.