В Индустриальном районе Перми построят более 400 метров нового водопровода

Строительные работы ведут на улице Стахановской.

Источник: пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В Перми на ул. Стахановской приступили к строительству нового водопровода. Его протяженность составит 442 метра. Работы выполнят методом горизонтально-направленного бурения.

На время строительства нового водопровода подрядная организация организована 300-метровую временную линию из полиэтиленовых труб низкого давления. Это позволило исключить длительное отключение водоснабжения жителям Индустриального района.

Строительные работы стартовали на участке ул. Стахановской между домами № 5 до № 15. Новый водовод протянут в сторону ул. Сивкова. «КП-Пермь» в компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили о завершении строительства до конца текущего года.

Благоустройство территории проведут в 2026 году с наступлением положительных температур.