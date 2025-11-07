В Индустриальном районе Перми построят более 400 метров нового водопровода

В Перми на ул. Стахановской приступили к строительству нового водопровода. Его протяженность составит 442 метра. Работы выполнят методом горизонтально-направленного бурения.
На время строительства нового водопровода подрядная организация организована 300-метровую временную линию из полиэтиленовых труб низкого давления. Это позволило исключить длительное отключение водоснабжения жителям Индустриального района.
Строительные работы стартовали на участке ул. Стахановской между домами № 5 до № 15. Новый водовод протянут в сторону ул. Сивкова. «КП-Пермь» в компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили о завершении строительства до конца текущего года.
Благоустройство территории проведут в 2026 году с наступлением положительных температур.