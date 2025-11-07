Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции «Лукойла» обвалились из-за срыва сделки по зарубежным активам

Акции «Лукойла» в начале утренних торгов на Московской бирже продемонстрировали резкое снижение. На минимуме котировки упали на 4,23%, достигнув отметки в 5223 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции Лукойла упали на 4%

Акции «Лукойла» в начале утренних торгов на Московской бирже продемонстрировали резкое снижение. На минимуме котировки упали на 4,23%, достигнув отметки в 5223 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 07:22 мск продажи акций «Лукойла» несколько замедлились. Снижение котировок сократилось до 2,72%, а бумаги отскопили до уровня 5305,5 рубля. Негативную динамику спровоцировала новость о срыве крупной сделки. Нефтетрейдер Gunvor объявил об отзыве своего предложения по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании.

Решение Gunvor стало ответом на заявление Минфина США, которое обвинило трейдера в связях с Россией. Американское ведомство сообщило, что не выдаст компании лицензию на ведение сделки, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Gunvor, в свою очередь, опроверг обвинения Вашингтона. Компания заявила, что уже более 10 лет «активно дистанцируется от России», прозрачно раскрывает информацию о своих владельцах и публично осуждает военные действия. Несмотря на это, предложение о покупке активов «Лукойла» было отозвано.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше