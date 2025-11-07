С челябинского подрядчика взыскали миллион рублей за срыв ремонта дорог

«Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя около 900 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за неисполнение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в селе Канашево. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Контракт с подрядчиком на сумму около 2,1 миллиона рублей был заключен в апреле 2024 года. Дорожники должны были сдать объект до 30 июня того же года, но договор не выполнили, поэтому контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
По новому контракту потребовалось выделение из бюджета дополнительных 900 тысяч рублей. Арбитражный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры о возмещении ущерба Красноармейскому району.