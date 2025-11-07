В Свердловской области на выборы в 2026 году потратят 721 миллион рублей

В Свердловской области запланировали областной бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект рассмотрят на следующем заседании Законодательного собрания 18 ноября. Исходя из документа на выборы в 2026 году запланировано более 721 миллиона рублей. Из них 327 миллионов рублей выделят на проведение референдумов и выборов, 184 миллиона рублей — на зарплаты членам комиссии.
Также в документе отражены общие доходы и расходы бюджета региона в 2026 году. Доходы должны составить 504 миллиарда рублей, а расходы — 536 миллиардов рублей. Планируется, что дефицит бюджета составит 31 миллиард рублей.
— 70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 миллиардов рублей, — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Помимо этого, на 2026 год запланировано увеличение зарплаты бюджетникам. Минимальная оплата труда поднимется с 1 января 2026 года.