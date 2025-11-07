В Свердловской области на выборы в 2026 году потратят 721 миллион рублей

В Свердловской области запланировали областной бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект рассмотрят на следующем заседании Законодательного собрания 18 ноября. Исходя из документа на выборы в 2026 году запланировано более 721 миллиона рублей. Из них 327 миллионов рублей выделят на проведение референдумов и выборов, 184 миллиона рублей — на зарплаты членам комиссии.