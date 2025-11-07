Politico: Украина может остаться без денег от ЕС из-за российских активов

Евросоюз может не успеть предоставить Украине кредит в 140 миллиардов евро в связи со спорами по использованию для этого замороженных российских активов, сообщает издание Politico.
Уточняется, что дело связано с Бельгией, которая является основным местом хранения российских активов. Бельгийские власти блокируют предлагаемую сделку, так как опасаются больших финансовых и юридических последствий для своей страны, в том числе того, что РФ может подать на нее в суд.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы из-за отсутствия своих денег на дальнейшую помощь Украине.
