Politico: Украина может остаться без денег от ЕС из-за российских активов

Уточняется, что дело связано с Бельгией, которая является основным местом хранения российских активов. Бельгийские власти блокируют предлагаемую сделку, так как опасаются больших финансовых и юридических последствий для своей страны, в том числе того, что РФ может подать на нее в суд.