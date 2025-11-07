Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Украина может остаться без денег от ЕС из-за российских активов

Бельгия отказывается предоставлять замороженные активы РФ, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз может не успеть предоставить Украине кредит в 140 миллиардов евро в связи со спорами по использованию для этого замороженных российских активов, сообщает издание Politico.

Уточняется, что дело связано с Бельгией, которая является основным местом хранения российских активов. Бельгийские власти блокируют предлагаемую сделку, так как опасаются больших финансовых и юридических последствий для своей страны, в том числе того, что РФ может подать на нее в суд.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы из-за отсутствия своих денег на дальнейшую помощь Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше