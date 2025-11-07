Правила утилизации мусора намерены ужесточить в Петербурге

По словам представителей городских властей, нововведение позволит оптимизировать работу системы утилизации бытовых отходов и снизить объемы сваливаемых на полигонах материалов, предназначенных исключительно для коммунальных нужд. Данная норма является составной частью программы благоустройства территории и направлена на предотвращение захламления мест размещения контейнеров непрофильным мусором. Особенно важно это в случаях быстрого заполнения емкостей строительными материалами, что мешает своевременному удалению обычных бытовых отходов.