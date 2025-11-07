С полок магазинов РФ могут пропасть популярные у россиян продукты

Продажи собственных марок растут быстрее, чем у сторонних производителей: на 20,6% против 14,2% в продуктовом сегменте. Законопроект также предусматривает ограничение торговой наценки до 30%, раскрытие закупочных цен, запрет на фасовку еды в зале и продажу товаров с оставшимся сроком годности меньше суток. Крупным сетям с долей рынка более 20% предлагается отдавать не менее четверти ассортимента местным производителям.