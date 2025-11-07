В Крыму подходит к концу посевная озимых

Под зерновые культуры в текущем году выделено 530 тысяч гектаров полей, а под технические — 56 гектаров. Такой масштаб сельскохозяйственных работ стал возможен благодаря мощному парку сельскохозяйственной техники. Аграрии располагают более чем 5 600 тракторами и почти 2 100 посевными машинами. Все посевные работы планируется завершить до 20 ноября.