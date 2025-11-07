Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму подходит к концу посевная озимых

Работы идут без отставаний от графика.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму завершается посевная кампания озимых культур. Сельхозработы идут по установленному плану, без задержек.

Под зерновые культуры в текущем году выделено 530 тысяч гектаров полей, а под технические — 56 гектаров. Такой масштаб сельскохозяйственных работ стал возможен благодаря мощному парку сельскохозяйственной техники. Аграрии располагают более чем 5 600 тракторами и почти 2 100 посевными машинами. Все посевные работы планируется завершить до 20 ноября.

Аграрии ожидают, что урожай 2026 года будет более обильным по сравнению с 2025 годом, который оказался крайне сложным для сельскохозяйственных производителей из-за неблагоприятных погодных условий.