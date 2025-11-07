Ричмонд
Главный танковый завод с Урала сокращает сотрудников

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») собирается сократить часть сотрудников. На предприятии проводят реструктуризацию, рассказали URA.RU в пресс-службе завода.

Источник: URA.RU

«В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства», — пояснили там.

Представители завода отметили, что УВЗ продолжает стабильно работать над гособоронзаказами. «Уралвагонзавод» также продолжает поиск и набор новых сотрудников, подчеркнули они.

Недавно на УВЗ заявили о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции. Определенным работникам предложили перейти на другие направления.