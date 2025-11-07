На пермском оборонном заводе меняется совет директоров

Ранее URA.RU сообщало, что на пермском Научно-производственном объединении «Искра» меняется руководство: трудовой договор с прежним директором Сергеем Юрасовым, возглавлявшим общество с 2020 года, был расторгнут 20 октября 2025 года. Агентство рассказывало, чем известен пермский оборонный завод, попавший под санкции США и Евросоюза, что выпускает и какова его история.